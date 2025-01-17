سعر Texan (TEXAN)
سعر Texan (TEXAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TEXAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Texan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.95K
- تغيير سعر Texan خلال اليوم هو +49.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Texan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Texan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Texan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Texan مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+49.00%
|30 يوم
|$ 0
|-17.63%
|60 يوم
|$ 0
|-47.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Texan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
+49.00%
+45.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The TEXAN Token is the first endowment token on the blockchain. TEXAN is an immutable contract with NO admin keys. Stakers of TEXAN are rewarded with more TEXAN based on the length of their stake.
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