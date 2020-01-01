توكنوميكس TETRA (TETRAP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TETRA (TETRAP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TETRA (TETRAP) TETRA presents software as a service that comes equipped with a user-friendly toolbox, enabling you to automate and streamline your blockchain experience while maintaining full control of your keys and coins. The TETRA protocol is being crafted with the objective of saving valuable time and effort, ultimately enriching our customers' cryptocurrency experience. Unlike other automation, TETRA offers users a platform to run on-chain automation in a trustless way by deploying their own smart contract without writing a single line of code, never handing over their keys or their coins to any 3rd party. TETRA was born out of the need to allow blockchain users the ability to automate the protracted user experience of clicking buttons and signing transactions in crypto without compromising security. As part of our ecosystem development, TETRA will in the future have a DEX as well as an array of desktop-based tools further making the blockchain accessible to our customers. The TETRA token can be staked into different pools provided by the protocol. Fees collected from users of our software tools are distributed to those the stake TETRA tokens proportionally to their share of the pool. الموقع الرسمي: https://www.tetra.win/ الوثيقة البيضاء: https://www.tetra.win/whitepaper اشتر TETRAP الآن!

توكنوميكس TETRA (TETRAP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TETRA (TETRAP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 12.50B $ 12.50B $ 12.50B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00145147 $ 0.00145147 $ 0.00145147 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00010185 $ 0.00010185 $ 0.00010185 معرفة المزيد عن سعر TETRA (TETRAP)

توكنوميكس TETRA (TETRAP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TETRA (TETRAP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TETRAP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TETRAP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TETRAP، استكشف السعر المباشر لتوكن TETRAP!

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