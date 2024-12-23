سعر Tethys Finance (TETHYS)
سعر Tethys Finance (TETHYS) المباشر لليوم هو USD 0.00920773. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.01K. يتم تحديث سعر TETHYS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tethys Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.58
- تغيير سعر Tethys Finance خلال اليوم هو +1.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.64M
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خلال اليوم، كان سعر Tethys Finance مقابل USD هو $ +0.00016189 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tethys Finance مقابل USD هو $ -0.0083016709 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tethys Finance مقابل USD هو $ -0.0079360172 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tethys Finance مقابل USD هو $ -0.05284005110344318 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016189
|+1.79%
|30 يوم
|$ -0.0083016709
|-90.15%
|60 يوم
|$ -0.0079360172
|-86.18%
|90 يوم
|$ -0.05284005110344318
|-85.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tethys Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.01%
+1.79%
-17.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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