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سعر Tethys Finance (TETHYS) المباشر لليوم هو USD 0.00920773 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.01K . يتم تحديث سعر TETHYS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tethys Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.58 - تغيير سعر Tethys Finance خلال اليوم هو +1.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.64M

أداء سعر Tethys Finance (TETHYS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tethys Finance مقابل USD هو $ +0.00016189 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tethys Finance مقابل USD هو $ -0.0083016709 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tethys Finance مقابل USD هو $ -0.0079360172 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tethys Finance مقابل USD هو $ -0.05284005110344318 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00016189 +1.79% 30 يوم $ -0.0083016709 -90.15% 60 يوم $ -0.0079360172 -86.18% 90 يوم $ -0.05284005110344318 -85.16%

تحليل سعر Tethys Finance (TETHYS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tethys Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00870877$ 0.00870877 $ 0.00870877 24 ساعة مرتفع $ 0.00922628$ 0.00922628 $ 0.00922628 عالية طوال الوقت $ 6.86$ 6.86 $ 6.86 تغير السعر (1 ساعة) +3.01% تغير السعر (1يوم) +1.79% تغير السعر (7 أيام) -17.12%

معلومات سوق Tethys Finance (TETHYS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: