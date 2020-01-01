توكنوميكس Tethegamer (TETHEGAMER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tethegamer (TETHEGAMER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tethegamer (TETHEGAMER) Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Ansem, a very well-known influencer in the crypto space. الموقع الرسمي: https://time.fun/Tethegamer اشتر TETHEGAMER الآن!

توكنوميكس Tethegamer (TETHEGAMER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tethegamer (TETHEGAMER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 47.19K $ 47.19K $ 47.19K إجمالي العرض: $ 95.87K $ 95.87K $ 95.87K العرض المتداول: $ 95.87K $ 95.87K $ 95.87K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 47.19K $ 47.19K $ 47.19K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.58 $ 5.58 $ 5.58 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.485318 $ 0.485318 $ 0.485318 السعر الحالي: $ 0.492292 $ 0.492292 $ 0.492292 معرفة المزيد عن سعر Tethegamer (TETHEGAMER)

توكنوميكس Tethegamer (TETHEGAMER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tethegamer (TETHEGAMER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TETHEGAMER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TETHEGAMER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TETHEGAMER، استكشف السعر المباشر لتوكن TETHEGAMER!

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