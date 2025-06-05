سعر Test (TEST)
سعر Test (TEST) المباشر لليوم هو USD 0.00347099. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TEST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Test الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Test خلال اليوم هو -2.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Test مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Test مقابل USD هو $ -0.0012270373 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Test مقابل USD هو $ -0.0025467205 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Test مقابل USD هو $ -0.012531302327675662 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.27%
|30 يوم
|$ -0.0012270373
|-35.35%
|60 يوم
|$ -0.0025467205
|-73.37%
|90 يوم
|$ -0.012531302327675662
|-78.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Test: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-2.27%
-16.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TEST Token is a novel crypto meme coin built on the Ethereum blockchain. While its name may suggest otherwise, TEST Token has managed to cultivate an unexpected and fervent fanbase. Responding to the overwhelming support, the project has undergone a significant shift in its approach, transforming into a community-driven endeavor. As a result, the team behind TEST Token is now fully committed to serving the interests and needs of its holders. Embracing its meme status, TEST Token aims to inject humor and entertainment into the world of decentralized finance. Its lighthearted nature and dedicated community have propelled it to become a unique force within the crypto space. As a community-driven project, TEST Token places considerable importance on empowering its holders. This shift means that the team is actively working on developing and providing various tools and resources exclusively for the benefit of the token's dedicated community. The newfound focus is centered around enhancing user experience, promoting community engagement, and fostering a collaborative environment where holders can actively participate in the project's decision-making processes.
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