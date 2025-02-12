سعر TeSo (TESO)
سعر TeSo (TESO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TESO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TeSo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.46
- تغيير سعر TeSo خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TESO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TESO.
خلال اليوم، كان سعر TeSo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TeSo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TeSo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TeSo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-20.30%
|60 يوم
|$ 0
|-87.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TeSo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TESO is a combination of multiple bots, already running based on a huge and rich database of the market that has been collected over many months. We help new investors feel more secure when investing in fresh launch projects on DEXs, reducing the minimum risk and creating real value for users. TESO bots, signals will be available for free with basic functionality, which will allow users to detect some common information about projects. However, in order to conduct more advance function, join private AI signal channels, votes users will need to hold some of our $TESO tokens. Total supply: 100,000,000 $TESO 93% Liquidity 3% Hub (Lock) 4% Influencer & team
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TESO إلى AUD
A$--
|1 TESO إلى GBP
￡--
|1 TESO إلى EUR
€--
|1 TESO إلى USD
$--
|1 TESO إلى MYR
RM--
|1 TESO إلى TRY
₺--
|1 TESO إلى JPY
¥--
|1 TESO إلى RUB
₽--
|1 TESO إلى INR
₹--
|1 TESO إلى IDR
Rp--
|1 TESO إلى PHP
₱--
|1 TESO إلى EGP
￡E.--
|1 TESO إلى BRL
R$--
|1 TESO إلى CAD
C$--
|1 TESO إلى BDT
৳--
|1 TESO إلى NGN
₦--
|1 TESO إلى UAH
₴--
|1 TESO إلى VES
Bs--
|1 TESO إلى PKR
Rs--
|1 TESO إلى KZT
₸--
|1 TESO إلى THB
฿--
|1 TESO إلى TWD
NT$--
|1 TESO إلى CHF
Fr--
|1 TESO إلى HKD
HK$--
|1 TESO إلى MAD
.د.م--