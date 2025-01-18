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سعر Tesla Tokenized Stock Defichain (DTSLA) المباشر لليوم هو USD 15.57 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DTSLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tesla Tokenized Stock Defichain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.96 - تغيير سعر Tesla Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو +3.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tesla Tokenized Stock Defichain (DTSLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tesla Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ +0.467309 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tesla Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -7.9461354870 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tesla Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -14.0172070140 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tesla Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -3.063640001646025 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.467309 +3.09% 30 يوم $ -7.9461354870 -51.03% 60 يوم $ -14.0172070140 -90.02% 90 يوم $ -3.063640001646025 -16.44%

تحليل سعر Tesla Tokenized Stock Defichain (DTSLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tesla Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 15.07$ 15.07 $ 15.07 24 ساعة مرتفع $ 15.63$ 15.63 $ 15.63 عالية طوال الوقت $ 1,305.3$ 1,305.3 $ 1,305.3 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +3.09% تغير السعر (7 أيام) +25.40%

معلومات سوق Tesla Tokenized Stock Defichain (DTSLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: