سعر Tesla Tokenized Stock Defichain (DTSLA)
سعر Tesla Tokenized Stock Defichain (DTSLA) المباشر لليوم هو USD 15.57. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DTSLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tesla Tokenized Stock Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.96
- تغيير سعر Tesla Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو +3.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tesla Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ +0.467309 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tesla Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -7.9461354870 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tesla Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -14.0172070140 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tesla Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -3.063640001646025 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.467309
|+3.09%
|30 يوم
|$ -7.9461354870
|-51.03%
|60 يوم
|$ -14.0172070140
|-90.02%
|90 يوم
|$ -3.063640001646025
|-16.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tesla Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+3.09%
+25.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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