سعر Tesla rStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Tesla rStock (TSLAR) اليوم هو $ 53.52، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TSLAR الحالي إلى USD هو $ 53.52 لكل TSLAR.

يحتل Tesla rStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 66,307، مع عرض متداول قدره 1.24K TSLAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TSLAR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 69,397,725، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 53.51.

على المدى القصير، تحرك TSLAR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.80.

معلومات سوق Tesla rStock (TSLAR)

القيمة السوقية $ 66.31K$ 66.31K $ 66.31K الحجم (24 ساعة) $ 2.80$ 2.80 $ 2.80 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 66.31K$ 66.31K $ 66.31K إمداد دورة التداول 1.24K 1.24K 1.24K إجمالي العرض 1,238.996656657 1,238.996656657 1,238.996656657

القيمة السوقية الحالية لـ Tesla rStock هي $ 66.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.80. العرض المتداول لـ TSLAR يبلغ 1.24K، مع إجمالي عرض 1238.996656657. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 66.31K.