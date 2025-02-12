سعر Tert (TERT)
سعر Tert (TERT) المباشر لليوم هو USD 0.00000676. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TERT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tert الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.92
- تغيير سعر Tert خلال اليوم هو -1.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tert مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tert مقابل USD هو $ -0.0000000255 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tert مقابل USD هو $ -0.0000011073 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tert مقابل USD هو $ -0.000001435730563235037 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.45%
|30 يوم
|$ -0.0000000255
|-0.37%
|60 يوم
|$ -0.0000011073
|-16.38%
|90 يوم
|$ -0.000001435730563235037
|-17.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tert: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
-1.45%
-6.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tired of cats and dogs? We think it’s about time for a change. Welcome Tert, the first turtle on Solana.
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