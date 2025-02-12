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سعر Tert (TERT) المباشر لليوم هو USD 0.00000676 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TERT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tert الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.92 - تغيير سعر Tert خلال اليوم هو -1.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tert (TERT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tert مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tert مقابل USD هو $ -0.0000000255 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tert مقابل USD هو $ -0.0000011073 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tert مقابل USD هو $ -0.000001435730563235037 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.45% 30 يوم $ -0.0000000255 -0.37% 60 يوم $ -0.0000011073 -16.38% 90 يوم $ -0.000001435730563235037 -17.51%

تحليل سعر Tert (TERT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tert: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000672$ 0.00000672 $ 0.00000672 24 ساعة مرتفع $ 0.0000070$ 0.0000070 $ 0.0000070 عالية طوال الوقت $ 0.00205422$ 0.00205422 $ 0.00205422 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) -1.45% تغير السعر (7 أيام) -6.69%

معلومات سوق Tert (TERT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: