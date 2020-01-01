توكنوميكس Terry In The Trenches (TERRY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Terry In The Trenches (TERRY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Terry In The Trenches (TERRY) Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile. الموقع الرسمي: https://trenchesterry.com/ اشتر TERRY الآن!

توكنوميكس Terry In The Trenches (TERRY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Terry In The Trenches (TERRY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 55.03K $ 55.03K $ 55.03K إجمالي العرض: $ 912.36M $ 912.36M $ 912.36M العرض المتداول: $ 912.36M $ 912.36M $ 912.36M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 55.03K $ 55.03K $ 55.03K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03385244 $ 0.03385244 $ 0.03385244 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Terry In The Trenches (TERRY)

توكنوميكس Terry In The Trenches (TERRY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Terry In The Trenches (TERRY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TERRY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TERRY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TERRY، استكشف السعر المباشر لتوكن TERRY!

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