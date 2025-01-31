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سعر Terry In The Trenches (TERRY) المباشر لليوم هو USD 0.00014078 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 128.52K . يتم تحديث سعر TERRY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Terry In The Trenches الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.72K - تغيير سعر Terry In The Trenches خلال اليوم هو -8.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 912.52M

أداء سعر Terry In The Trenches (TERRY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Terry In The Trenches مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Terry In The Trenches مقابل USD هو $ -0.0000319374 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Terry In The Trenches مقابل USD هو $ -0.0001075844 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Terry In The Trenches مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.22% 30 يوم $ -0.0000319374 -22.68% 60 يوم $ -0.0001075844 -76.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Terry In The Trenches (TERRY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Terry In The Trenches: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00013623$ 0.00013623 $ 0.00013623 24 ساعة مرتفع $ 0.00019185$ 0.00019185 $ 0.00019185 عالية طوال الوقت $ 0.03385244$ 0.03385244 $ 0.03385244 تغير السعر (1 ساعة) -0.96% تغير السعر (1يوم) -8.22% تغير السعر (7 أيام) -38.92%

معلومات سوق Terry In The Trenches (TERRY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: