سعر Terry In The Trenches (TERRY)
سعر Terry In The Trenches (TERRY) المباشر لليوم هو USD 0.00014078. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 128.52K. يتم تحديث سعر TERRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Terry In The Trenches الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.72K
- تغيير سعر Terry In The Trenches خلال اليوم هو -8.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 912.52M
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خلال اليوم، كان سعر Terry In The Trenches مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Terry In The Trenches مقابل USD هو $ -0.0000319374 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Terry In The Trenches مقابل USD هو $ -0.0001075844 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Terry In The Trenches مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.22%
|30 يوم
|$ -0.0000319374
|-22.68%
|60 يوم
|$ -0.0001075844
|-76.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Terry In The Trenches: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.96%
-8.22%
-38.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile.
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