سعر Terran Coin (TRR)
سعر Terran Coin (TRR) المباشر لليوم هو USD 0.00183376. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TRR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Terran Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.76K
- تغيير سعر Terran Coin خلال اليوم هو -17.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Terran Coin مقابل USD هو $ -0.000388504106642708 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Terran Coin مقابل USD هو $ +0.0054361622 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Terran Coin مقابل USD هو $ +0.0058963703 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Terran Coin مقابل USD هو $ +0.0013422638896252709 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000388504106642708
|-17.48%
|30 يوم
|$ +0.0054361622
|+296.45%
|60 يوم
|$ +0.0058963703
|+321.55%
|90 يوم
|$ +0.0013422638896252709
|+273.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Terran Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
-17.48%
+1.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Terran is a blockchain platform project that aims to enhance efficiency in sending, receiving, and trading cryptocurrencies. The project aims to offer enhanced services to its users by using a public blockchain for smart contracts. Terran offers a solution to the most significant issues that currently plague the blockchain industry. It will bring many off-chain and cross-chain solutions so that its users can experience higher scalability and flexibility. The global community, including developers, merchants, and investors, will benefit from the Terran platform. Shortly, users who buy goods and services online from merchants will make transactions more smoothly.
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