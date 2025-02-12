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سعر Terran Coin (TRR) المباشر لليوم هو USD 0.00183376 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TRR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Terran Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.76K - تغيير سعر Terran Coin خلال اليوم هو -17.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Terran Coin (TRR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Terran Coin مقابل USD هو $ -0.000388504106642708 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Terran Coin مقابل USD هو $ +0.0054361622 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Terran Coin مقابل USD هو $ +0.0058963703 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Terran Coin مقابل USD هو $ +0.0013422638896252709 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000388504106642708 -17.48% 30 يوم $ +0.0054361622 +296.45% 60 يوم $ +0.0058963703 +321.55% 90 يوم $ +0.0013422638896252709 +273.10%

تحليل سعر Terran Coin (TRR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Terran Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00180005$ 0.00180005 $ 0.00180005 24 ساعة مرتفع $ 0.00223896$ 0.00223896 $ 0.00223896 عالية طوال الوقت $ 4.78$ 4.78 $ 4.78 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) -17.48% تغير السعر (7 أيام) +1.87%

معلومات سوق Terran Coin (TRR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: