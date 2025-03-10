سعر Terracoin (TRC)
سعر Terracoin (TRC) المباشر لليوم هو USD 0.01564953. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 340.56K. يتم تحديث سعر TRC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Terracoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.88
- تغيير سعر Terracoin خلال اليوم هو -5.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 22.94M
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خلال اليوم، كان سعر Terracoin مقابل USD هو $ -0.0009741911881586 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Terracoin مقابل USD هو $ +0.0001435734 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Terracoin مقابل USD هو $ -0.0057571397 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Terracoin مقابل USD هو $ -0.044307240574283814 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0009741911881586
|-5.86%
|30 يوم
|$ +0.0001435734
|+0.92%
|60 يوم
|$ -0.0057571397
|-36.78%
|90 يوم
|$ -0.044307240574283814
|-73.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Terracoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.01%
-5.86%
+2.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Created on October 26th, 2012, TRC is one of the oldest cryptocoins in existence. Unlike traditional fiat currencies, TRC is decentralized meaning there is no central bank. The Terracoin Foundation is dedicated to helping the world through donations. Decentralized governance allows masternode owners to control the future of TRC.
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