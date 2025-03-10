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سعر Terracoin (TRC) المباشر لليوم هو USD 0.01564953 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 340.56K . يتم تحديث سعر TRC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Terracoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.88 - تغيير سعر Terracoin خلال اليوم هو -5.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 22.94M

أداء سعر Terracoin (TRC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Terracoin مقابل USD هو $ -0.0009741911881586 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Terracoin مقابل USD هو $ +0.0001435734 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Terracoin مقابل USD هو $ -0.0057571397 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Terracoin مقابل USD هو $ -0.044307240574283814 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0009741911881586 -5.86% 30 يوم $ +0.0001435734 +0.92% 60 يوم $ -0.0057571397 -36.78% 90 يوم $ -0.044307240574283814 -73.89%

تحليل سعر Terracoin (TRC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Terracoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01483311$ 0.01483311 $ 0.01483311 24 ساعة مرتفع $ 0.01665481$ 0.01665481 $ 0.01665481 عالية طوال الوقت $ 7.34$ 7.34 $ 7.34 تغير السعر (1 ساعة) -3.01% تغير السعر (1يوم) -5.86% تغير السعر (7 أيام) +2.36%

معلومات سوق Terracoin (TRC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: