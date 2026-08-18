سعر Terrace اليوم

السعر المباشر لمشروع Terrace (TRC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 18.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TRC.

يحتل Terrace حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,052، مع عرض متداول قدره 270.13M TRC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02722563، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TRC بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-48.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Terrace (TRC)

القيمة السوقية $ 21.05K$ 21.05K $ 21.05K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 77.93K$ 77.93K $ 77.93K إمداد دورة التداول 270.13M 270.13M 270.13M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Terrace هي $ 21.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRC يبلغ 270.13M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 77.93K.