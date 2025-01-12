سعر Tereon (TRN)
سعر Tereon (TRN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.14K. يتم تحديث سعر TRN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tereon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 197.72
- تغيير سعر Tereon خلال اليوم هو +5.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Tereon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tereon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tereon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tereon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.23%
|30 يوم
|$ 0
|-98.61%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tereon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.49%
+5.23%
-4.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tereon is a project we have developed to integrate Artificial Intelligence (hereafter referred to as AI) into blockchain technology. AI has evolved significantly, from being a simple bot that provides predetermined responses to user inputs, to now possessing reasoning capabilities bringing it closer to human-like thinking. Leveraging this advancement, we are developing AI to enhance decision-making and reasoning in daily trading activities. Additionally, we are building AI solutions aimed at stabilizing and improving internet connectivity anonymously through our VPN platform.
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