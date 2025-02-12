سعر TERATTO (TRCON)
سعر TERATTO (TRCON) المباشر لليوم هو USD 0.158608. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TRCON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TERATTO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.56K
- تغيير سعر TERATTO خلال اليوم هو +0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TERATTO مقابل USD هو $ +0.00010653 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TERATTO مقابل USD هو $ -0.0080812679 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TERATTO مقابل USD هو $ -0.0106711621 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TERATTO مقابل USD هو $ +0.04251891327161779 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00010653
|+0.07%
|30 يوم
|$ -0.0080812679
|-5.09%
|60 يوم
|$ -0.0106711621
|-6.72%
|90 يوم
|$ +0.04251891327161779
|+36.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TERATTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
+0.07%
-1.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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