سعر Tepe (TEPE)
سعر Tepe (TEPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.82
- تغيير سعر Tepe خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-42.63%
|60 يوم
|$ 0
|-61.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+12.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Tepe is more than just a token it's a digital embodiment of community spirit, designed to foster a sense of belonging among its holders and to support communal growth and prosperity. It serves as a beacon of innovation, leveraging the speed, security, and scalability of the TON blockchain to create a decentralized ecosystem where every participant has a voice and a stake in its development.
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