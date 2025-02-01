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سعر TensorScan AI (TSA) المباشر لليوم هو USD 0.195315 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TSA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TensorScan AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.30 - تغيير سعر TensorScan AI خلال اليوم هو +0.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TensorScan AI (TSA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TensorScan AI مقابل USD هو $ +0.00144902 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TensorScan AI مقابل USD هو $ -0.0569168808 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TensorScan AI مقابل USD هو $ -0.1434806841 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TensorScan AI مقابل USD هو $ +0.10562360956848732 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00144902 +0.75% 30 يوم $ -0.0569168808 -29.14% 60 يوم $ -0.1434806841 -73.46% 90 يوم $ +0.10562360956848732 +117.76%

تحليل سعر TensorScan AI (TSA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TensorScan AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.192853$ 0.192853 $ 0.192853 24 ساعة مرتفع $ 0.203306$ 0.203306 $ 0.203306 عالية طوال الوقت $ 3.19$ 3.19 $ 3.19 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +0.75% تغير السعر (7 أيام) -15.89%

معلومات سوق TensorScan AI (TSA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: