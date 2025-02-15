احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر THUB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر THUB.

سعر TensorHub (THUB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر THUB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TensorHub الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.34 - تغيير سعر TensorHub خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TensorHub (THUB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TensorHub مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TensorHub مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TensorHub مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TensorHub مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -16.92% 60 يوم $ 0 -31.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TensorHub (THUB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TensorHub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01705412$ 0.01705412 $ 0.01705412 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -7.26%

معلومات سوق TensorHub (THUB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: