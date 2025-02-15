سعر TensorHub (THUB)
سعر TensorHub (THUB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر THUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TensorHub الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.34
- تغيير سعر TensorHub خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TensorHub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TensorHub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TensorHub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TensorHub مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-16.92%
|60 يوم
|$ 0
|-31.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TensorHub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TensorHub Token is an innovative Ethereum-based blockchain project aiming to transform the landscape of AI development by providing GPU renting services and establishing a comprehensive hub for AI practitioners. Through the integration of smart contracts and decentralized technologies, TensorHub Token offers a secure, transparent, and efficient platform for researchers, developers, and businesses to access GPU resources and a wide array of pre-trained models, datasets, and tools tailored for diverse domains such as natural language processing, computer vision, and predictive analytics. This whitepaper elucidates the architecture, features, and benefits of TensorHub Token, outlining its potential to catalyze advancements in AI research and application development.
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