سعر Tenshi (TENSHI)
سعر Tenshi (TENSHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TENSHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tenshi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.43
- تغيير سعر Tenshi خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tenshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tenshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tenshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tenshi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-14.39%
|60 يوم
|$ 0
|-31.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tenshi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+3.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kishu Inu's (KISHU) sidekick, Tenshi (TENSHI) was created in July 2021 with the goal of bettering Kishu’s entire ecosystem, while providing adequate utility to the entire project, and rewarding its holders through the advanced tokenomics which include earning Ethereum just by holding Tenshi in a decentralized wallet. Tenshi has a Max Supply of 1,000,000,000 with a Total Remaining Supply of 572,188,249.313 currently in circulation, after 427,811,750.68 have been manually burned.
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