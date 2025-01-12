سعر Tendie (TENDIE)
سعر Tendie (TENDIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.25K. يتم تحديث سعر TENDIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tendie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 249.23
- تغيير سعر Tendie خلال اليوم هو +3.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.71M
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خلال اليوم، كان سعر Tendie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tendie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tendie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tendie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.18%
|30 يوم
|$ 0
|-41.95%
|60 يوم
|$ 0
|-79.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tendie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+3.18%
-22.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Tendie is a playful yet high-risk meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the idea of "tendies," a slang term popularized by online investment communities to represent quick, high-reward gains—often accompanied by a side of wild speculation. In the same way a crispy chicken tender satisfies your cravings, Tendie aims to serve up sizzling opportunities for thrill-seeking investors. With a lighthearted vibe and a strong community, Tendie offers a blend of meme culture, fun, and the potential for fast returns. This is the token for those who aren’t afraid to dip into something bold!
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