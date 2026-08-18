سعر Tenbin Mexican Peso اليوم

السعر المباشر لمشروع Tenbin Mexican Peso (TMXN) اليوم هو $ 0.05862، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TMXN الحالي إلى USD هو $ 0.05862 لكل TMXN.

يحتل Tenbin Mexican Peso حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 528,462، مع عرض متداول قدره 9.02M TMXN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TMXN بين $ 0.058609 (أدنى) و$ 0.058675 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.098098، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04051022.

على المدى القصير، تحرك TMXN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.06.

معلومات سوق Tenbin Mexican Peso (TMXN)

القيمة السوقية $ 528.46K$ 528.46K $ 528.46K الحجم (24 ساعة) $ 3.06$ 3.06 $ 3.06 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 528.46K$ 528.46K $ 528.46K إمداد دورة التداول 9.02M 9.02M 9.02M إجمالي العرض 9,017,717.638706187 9,017,717.638706187 9,017,717.638706187

القيمة السوقية الحالية لـ Tenbin Mexican Peso هي $ 528.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.06. العرض المتداول لـ TMXN يبلغ 9.02M، مع إجمالي عرض 9017717.638706187. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 528.46K.