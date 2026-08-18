سعر Tenbin Brazilian Real اليوم

السعر المباشر لمشروع Tenbin Brazilian Real (TBRL) اليوم هو $ 0.19186، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TBRL الحالي إلى USD هو $ 0.19186 لكل TBRL.

يحتل Tenbin Brazilian Real حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,538,375، مع عرض متداول قدره 8.02M TBRL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TBRL بين $ 0.191824 (أدنى) و$ 0.19204 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.201685، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.190728.

على المدى القصير، تحرك TBRL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.33.

معلومات سوق Tenbin Brazilian Real (TBRL)

القيمة السوقية $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M الحجم (24 ساعة) $ 3.33$ 3.33 $ 3.33 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M إمداد دورة التداول 8.02M 8.02M 8.02M إجمالي العرض 8,024,688.276444363 8,024,688.276444363 8,024,688.276444363

القيمة السوقية الحالية لـ Tenbin Brazilian Real هي $ 1.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.33. العرض المتداول لـ TBRL يبلغ 8.02M، مع إجمالي عرض 8024688.276444363. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.54M.