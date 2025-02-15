سعر Tenant Messo (TNNT)
سعر Tenant Messo (TNNT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TNNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tenant Messo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.17
- تغيير سعر Tenant Messo خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tenant Messo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tenant Messo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tenant Messo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tenant Messo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+37.58%
|60 يوم
|$ 0
|+9.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tenant Messo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-0.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Tenant Messo, the underdog. Messo is a struggling tenant who can never pay his rent, living under the reign of the wealthy and powerful Landlord Ronald. Tired of being perpetually broke, Messo embarks on a mission to collect funds on Solana, aiming to challenge Ronald and ultimately become wealthier than him.
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