سعر Temtum (TEM)
سعر Temtum (TEM) المباشر لليوم هو USD 0.054345. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TEM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Temtum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.28K
- تغيير سعر Temtum خلال اليوم هو -25.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Temtum مقابل USD هو $ -0.01868990557329125 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Temtum مقابل USD هو $ -0.0007217124 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Temtum مقابل USD هو $ -0.0293317735 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Temtum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01868990557329125
|-25.59%
|30 يوم
|$ -0.0007217124
|-1.32%
|60 يوم
|$ -0.0293317735
|-53.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Temtum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-25.59%
+22.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ultra lightweight, super fast, quantum secure decentralised network, redefining the boundaries of blockchain and cryptocurrencies to empower financial freedom - temtum (TEM)
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