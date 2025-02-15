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سعر Templar DAO (TEM) المباشر لليوم هو USD 2.29 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TEM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Templar DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57K - تغيير سعر Templar DAO خلال اليوم هو -2.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Templar DAO (TEM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Templar DAO مقابل USD هو $ -0.069380157427384 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Templar DAO مقابل USD هو $ -0.1901400740 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Templar DAO مقابل USD هو $ -0.2397300240 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Templar DAO مقابل USD هو $ -0.124484184812618 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.069380157427384 -2.94% 30 يوم $ -0.1901400740 -8.30% 60 يوم $ -0.2397300240 -10.46% 90 يوم $ -0.124484184812618 -5.15%

تحليل سعر Templar DAO (TEM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Templar DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 24 ساعة مرتفع $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 عالية طوال الوقت $ 2,076.92$ 2,076.92 $ 2,076.92 تغير السعر (1 ساعة) -0.33% تغير السعر (1يوم) -2.94% تغير السعر (7 أيام) +9.98%

معلومات سوق Templar DAO (TEM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: