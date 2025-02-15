سعر TEMCO (TEMCO)
سعر TEMCO (TEMCO) المباشر لليوم هو USD 0.00187505. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TEMCO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TEMCO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 276.10K
- تغيير سعر TEMCO خلال اليوم هو +3.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TEMCO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TEMCO مقابل USD هو $ +0.0003146003 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TEMCO مقابل USD هو $ +0.0001582926 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TEMCO مقابل USD هو $ +0.0006328968462095286 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.30%
|30 يوم
|$ +0.0003146003
|+16.78%
|60 يوم
|$ +0.0001582926
|+8.44%
|90 يوم
|$ +0.0006328968462095286
|+50.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TEMCO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+3.30%
-6.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TEMCO is the world's first Bitcoin Smart Contract (RSK) based supply chain data platform. TEMCO connects isolated supply chain data and offers business and consumer services. On the business side, TEMCO provides a Business Intelligence Tool (BI-Tool) to help companies efficiently analyze and gain insights from data on the blockchain. On the consumer side, TEMCO is developing an application where consumers can view transparent supply chain and product data starting from the manufacturer to the final consumer. In addition, TEMCO offers a marketplace where vendors and consumers can directly transact using both fiat and TEMCO tokens.
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