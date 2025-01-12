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سعر TeleSwap (TSWAP) المباشر لليوم هو USD 0.00139523 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M . يتم تحديث سعر TSWAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TeleSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.34K - تغيير سعر TeleSwap خلال اليوم هو -3.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر TeleSwap (TSWAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TeleSwap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TeleSwap مقابل USD هو $ -0.0002444229 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TeleSwap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TeleSwap مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.88% 30 يوم $ -0.0002444229 -17.51% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TeleSwap (TSWAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TeleSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00138944$ 0.00138944 $ 0.00138944 24 ساعة مرتفع $ 0.00152772$ 0.00152772 $ 0.00152772 عالية طوال الوقت $ 0.00321339$ 0.00321339 $ 0.00321339 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) -3.88% تغير السعر (7 أيام) -17.28%

معلومات سوق TeleSwap (TSWAP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: