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سعر Teleport System Token (TST) المباشر لليوم هو USD 0.00786611 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M . يتم تحديث سعر TST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Teleport System Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 166.20K - تغيير سعر Teleport System Token خلال اليوم هو -2.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 217.25M

أداء سعر Teleport System Token (TST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Teleport System Token مقابل USD هو $ -0.000183943400489583 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Teleport System Token مقابل USD هو $ -0.0008447242 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Teleport System Token مقابل USD هو $ +0.0004805902 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Teleport System Token مقابل USD هو $ +0.001467869755276378 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000183943400489583 -2.28% 30 يوم $ -0.0008447242 -10.73% 60 يوم $ +0.0004805902 +6.11% 90 يوم $ +0.001467869755276378 +22.94%

تحليل سعر Teleport System Token (TST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Teleport System Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00786768$ 0.00786768 $ 0.00786768 24 ساعة مرتفع $ 0.00807822$ 0.00807822 $ 0.00807822 عالية طوال الوقت $ 0.087049$ 0.087049 $ 0.087049 تغير السعر (1 ساعة) -1.81% تغير السعر (1يوم) -2.28% تغير السعر (7 أيام) -12.57%

معلومات سوق Teleport System Token (TST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: