سعر TELE (TELE)
سعر TELE (TELE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TELE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TELE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 399.49
- تغيير سعر TELE خلال اليوم هو -5.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TELE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TELE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TELE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TELE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.44%
|30 يوم
|$ 0
|-51.52%
|60 يوم
|$ 0
|+156.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TELE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-5.44%
+34.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Secured grant from TON foundation, TonX stands as a pioneering decentralized social protocol powered by TON, offering users an avenue to unlock earnings through their personal social networks. Rooted within the Telegram ecosystem, our vision is to seamlessly unite millions of users while incentivizing both Web2 and Web3 users to ascend as personal social graph influencers, fostering the growth of countless decentralized communities.
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