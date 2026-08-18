سعر Telcoin MXN اليوم

السعر المباشر لمشروع Telcoin MXN (EMXN) اليوم هو $ 0.058702، مع تغير بنسبة 0.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EMXN الحالي إلى USD هو $ 0.058702 لكل EMXN.

يحتل Telcoin MXN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 134,061، مع عرض متداول قدره 2.28M EMXN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EMXN بين $ 0.058697 (أدنى) و$ 0.058901 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.128844، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04540281.

على المدى القصير، تحرك EMXN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.69K.

معلومات سوق Telcoin MXN (EMXN)

القيمة السوقية $ 134.06K$ 134.06K $ 134.06K الحجم (24 ساعة) $ 5.69K$ 5.69K $ 5.69K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 134.06K$ 134.06K $ 134.06K إمداد دورة التداول 2.28M 2.28M 2.28M إجمالي العرض 2,283,737.247837 2,283,737.247837 2,283,737.247837

القيمة السوقية الحالية لـ Telcoin MXN هي $ 134.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.69K. العرض المتداول لـ EMXN يبلغ 2.28M، مع إجمالي عرض 2283737.247837. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 134.06K.