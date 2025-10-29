معلومات سعر TEKTIAS (TKT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01329354$ 0.01329354 $ 0.01329354 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر TEKTIAS (TKT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TKT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTKT على الإطلاق هو $ 0.01329354، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TKT -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TEKTIAS (TKT)

القيمة السوقية $ 4.89K$ 4.89K $ 4.89K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K إمداد دورة التداول 96.00M 96.00M 96.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ TEKTIAS هي $ 4.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TKT يبلغ 96.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.10K.