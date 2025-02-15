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سعر Teia DAO (TEIA) المباشر لليوم هو USD 0.01241225 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TEIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Teia DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.63 - تغيير سعر Teia DAO خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Teia DAO (TEIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Teia DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Teia DAO مقابل USD هو $ -0.0010899991 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Teia DAO مقابل USD هو $ -0.0035259379 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Teia DAO مقابل USD هو $ -0.012035666396816212 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0010899991 -8.78% 60 يوم $ -0.0035259379 -28.40% 90 يوم $ -0.012035666396816212 -49.22%

تحليل سعر Teia DAO (TEIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Teia DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.105092$ 0.105092 $ 0.105092 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Teia DAO (TEIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: