سعر Teia DAO (TEIA)
سعر Teia DAO (TEIA) المباشر لليوم هو USD 0.01241225. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TEIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Teia DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.63
- تغيير سعر Teia DAO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Teia DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Teia DAO مقابل USD هو $ -0.0010899991 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Teia DAO مقابل USD هو $ -0.0035259379 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Teia DAO مقابل USD هو $ -0.012035666396816212 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0010899991
|-8.78%
|60 يوم
|$ -0.0035259379
|-28.40%
|90 يوم
|$ -0.012035666396816212
|-49.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Teia DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DAO token contract used in the Teia DAO
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