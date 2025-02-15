سعر Tegro (TGR)
سعر Tegro (TGR) المباشر لليوم هو USD 0.01594139. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TGR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tegro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.72K
- تغيير سعر Tegro خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tegro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tegro مقابل USD هو $ +0.0000086179 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tegro مقابل USD هو $ +0.0000059286 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tegro مقابل USD هو $ -0.000006481792654104 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.03%
|30 يوم
|$ +0.0000086179
|+0.05%
|60 يوم
|$ +0.0000059286
|+0.04%
|90 يوم
|$ -0.000006481792654104
|-0.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tegro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.03%
-0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TGR is a Tegro jetton (token) built on the BEP20 blockchain and intended for stimulating liquidity providers, governing the protocol and accumulating rewards for staking in DEX Tegro Finance on the TON blockchain. A token for paying for services, buying goods through the Tegro Money payment system.
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₹1.3816402713
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