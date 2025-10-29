سعر Teddy the Tile Doge المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TEDDY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TEDDY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Teddy the Tile Doge المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TEDDY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TEDDY بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Teddy the Tile Doge

سعر Teddy the Tile Doge (TEDDY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TEDDY إلى USD:

--
----
-3.20%1D
USD
مخطط أسعار Teddy the Tile Doge (TEDDY) المباشر
معلومات سعر Teddy the Tile Doge (TEDDY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.27%

-7.90%

-7.90%

سعر Teddy the Tile Doge (TEDDY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TEDDY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTEDDY على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TEDDY -- على مدار الساعة الماضية، -3.27% على مدار 24 ساعة، و -7.90% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Teddy the Tile Doge (TEDDY)

$ 24.60K
$ 24.60K$ 24.60K

--
----

$ 24.60K
$ 24.60K$ 24.60K

929.60T
929.60T 929.60T

929,598,213,267,094.0
929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

القيمة السوقية الحالية لـ Teddy the Tile Doge هي $ 24.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TEDDY يبلغ 929.60T، مع إجمالي عرض 929598213267094.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.60K.

سجل سعر Teddy the Tile Doge (TEDDY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Teddy the Tile Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Teddy the Tile Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Teddy the Tile Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Teddy the Tile Doge مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.27%
30 يوم$ 0-28.89%
60 يوم$ 0-45.77%
90 يوم$ 0--

ما هو Teddy the Tile Doge ( TEDDY )

Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Teddy the Tile Doge (TEDDY)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Teddy the Tile Doge (USD)

كم ستكون قيمة Teddy the Tile Doge (TEDDY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Teddy the Tile Doge (TEDDY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Teddy the Tile Doge.

تحقق الآن من توقعات سعر Teddy the Tile Doge!

عملة TEDDY إلى العملات المحلية

توكنوميكس Teddy the Tile Doge (TEDDY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Teddy the Tile Doge (TEDDY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TEDDY والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Teddy the Tile Doge (TEDDY)

كم يساوي Teddy the Tile Doge (TEDDY) اليوم؟
سعر TEDDY المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TEDDY إلى USD الحالي؟
سعر TEDDY إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Teddy the Tile Doge ؟
القيمة السوقية لعملة TEDDY هي $ 24.60K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TEDDY؟
العرض المتداول لتوكن TEDDY هو 929.60T USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TEDDY؟
حقق TEDDY سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TEDDY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 TEDDY.
ما هو حجم تداول TEDDY؟
حجم تداول TEDDY المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع TEDDY هذا العام؟
قد يرتفع TEDDY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TEDDY لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Teddy the Tile Doge (TEDDY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

