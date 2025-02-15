سعر Teddy Dollar (TSD)
سعر Teddy Dollar (TSD) المباشر لليوم هو USD 1.47. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Teddy Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.09
- تغيير سعر Teddy Dollar خلال اليوم هو +1.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Teddy Dollar مقابل USD هو $ +0.01748849 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Teddy Dollar مقابل USD هو $ -0.0560578620 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Teddy Dollar مقابل USD هو $ -0.1379937510 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Teddy Dollar مقابل USD هو $ +0.4577137690344657 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01748849
|+1.21%
|30 يوم
|$ -0.0560578620
|-3.81%
|60 يوم
|$ -0.1379937510
|-9.38%
|90 يوم
|$ +0.4577137690344657
|+45.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Teddy Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.72%
+1.21%
+3.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Teddy Cash is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw interest-free loans against AVAX used as collateral. Loans are paid out in TSD (a USD pegged stablecoin) and need to maintain a minimum collateral ratio of 110%. Learn more about these mechanisms in our documentation. https://docs.teddy.cash/ The Teddy Dollar (TSD) is the first stablecoin on the Avalanche network that uses AVAX as collateral. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing TSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Teddy Cash as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. The Teddy Cash protocol offers interest-free loans and is more capital efficient than other borrowing systems (i.e. less collateral is needed for the same loan). Instead of selling AVAX to have liquid funds, you can use the protocol to lock up your AVAX, borrow against the collateral to withdraw TSD, and then repay your loan at a future date.
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