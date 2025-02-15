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سعر Teddy Dollar (TSD) المباشر لليوم هو USD 1.47 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Teddy Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.09 - تغيير سعر Teddy Dollar خلال اليوم هو +1.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Teddy Dollar (TSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Teddy Dollar مقابل USD هو $ +0.01748849 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Teddy Dollar مقابل USD هو $ -0.0560578620 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Teddy Dollar مقابل USD هو $ -0.1379937510 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Teddy Dollar مقابل USD هو $ +0.4577137690344657 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01748849 +1.21% 30 يوم $ -0.0560578620 -3.81% 60 يوم $ -0.1379937510 -9.38% 90 يوم $ +0.4577137690344657 +45.22%

تحليل سعر Teddy Dollar (TSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Teddy Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 24 ساعة مرتفع $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 عالية طوال الوقت $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 تغير السعر (1 ساعة) -0.72% تغير السعر (1يوم) +1.21% تغير السعر (7 أيام) +3.16%

معلومات سوق Teddy Dollar (TSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: