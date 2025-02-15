سعر Technology Metal Network Global (TMNG)
سعر Technology Metal Network Global (TMNG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TMNG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Technology Metal Network Global الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.16
- تغيير سعر Technology Metal Network Global خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Technology Metal Network Global مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Technology Metal Network Global مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Technology Metal Network Global مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Technology Metal Network Global مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-41.11%
|60 يوم
|$ 0
|-81.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Technology Metal Network Global: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Payment token providing global access to purchasing physical assets such as technology metals, rare earth metals, and precious metals.
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