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سعر Technology Metal Network Global (TMNG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TMNG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Technology Metal Network Global الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.16 - تغيير سعر Technology Metal Network Global خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Technology Metal Network Global (TMNG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Technology Metal Network Global مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Technology Metal Network Global مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Technology Metal Network Global مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Technology Metal Network Global مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -41.11% 60 يوم $ 0 -81.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Technology Metal Network Global (TMNG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Technology Metal Network Global: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.089975$ 0.089975 $ 0.089975 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Technology Metal Network Global (TMNG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: