سعر Tech Deck Turtle (TDT)
سعر Tech Deck Turtle (TDT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.62K. يتم تحديث سعر TDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tech Deck Turtle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 155.36
- تغيير سعر Tech Deck Turtle خلال اليوم هو +0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Tech Deck Turtle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tech Deck Turtle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tech Deck Turtle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tech Deck Turtle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.25%
|30 يوم
|$ 0
|-25.78%
|60 يوم
|$ 0
|-26.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tech Deck Turtle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.25%
-9.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tech Deck Turtle is a memecoin on the Solana Network.
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