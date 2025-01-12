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سعر Tech Deck Turtle (TDT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.62K . يتم تحديث سعر TDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tech Deck Turtle الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 155.36 - تغيير سعر Tech Deck Turtle خلال اليوم هو +0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Tech Deck Turtle (TDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tech Deck Turtle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tech Deck Turtle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tech Deck Turtle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tech Deck Turtle مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.25% 30 يوم $ 0 -25.78% 60 يوم $ 0 -26.26% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tech Deck Turtle (TDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tech Deck Turtle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.25% تغير السعر (7 أيام) -9.33%

معلومات سوق Tech Deck Turtle (TDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: