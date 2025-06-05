سعر Team Mysten (MYSTEN)
سعر Team Mysten (MYSTEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 304.77K. يتم تحديث سعر MYSTEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Team Mysten الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Team Mysten خلال اليوم هو -21.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.50B
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خلال اليوم، كان سعر Team Mysten مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Team Mysten مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Team Mysten مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Team Mysten مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-21.70%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Team Mysten: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.78%
-21.70%
-57.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MYSTEN is a meme token on the Sui blockchain, parodying Mysten Labs, the creators of Sui, while taking on a Pokémon theme. Team Rocket turns into Team Mysten with each founder finding a new look. Mysten focuses heavily on community engagement by inviting everyone to create their own Mystémon using Pokémon-themed telegram character creation tool, MystenDex, and then wearing it or sharing it. Together Evan, Sam Adeniyi and their Mystémon are ready to blast off again.
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