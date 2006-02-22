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سعر Team Heretics Fan Token (TH) المباشر لليوم هو USD 0.220442 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 155.49K . يتم تحديث سعر TH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Team Heretics Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.07 - تغيير سعر Team Heretics Fan Token خلال اليوم هو +14.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 705.35K

أداء سعر Team Heretics Fan Token (TH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Team Heretics Fan Token مقابل USD هو $ +0.02774655 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Team Heretics Fan Token مقابل USD هو $ -0.0280777857 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Team Heretics Fan Token مقابل USD هو $ +0.0342061394 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Team Heretics Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02774655 +14.40% 30 يوم $ -0.0280777857 -12.73% 60 يوم $ +0.0342061394 +15.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Team Heretics Fan Token (TH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Team Heretics Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.192556$ 0.192556 $ 0.192556 24 ساعة مرتفع $ 0.220914$ 0.220914 $ 0.220914 عالية طوال الوقت $ 30.69$ 30.69 $ 30.69 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +14.40% تغير السعر (7 أيام) -1.17%

معلومات سوق Team Heretics Fan Token (TH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: