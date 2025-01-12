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سعر Team Canguro (CANGURO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.68K . يتم تحديث سعر CANGURO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Team Canguro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.80K - تغيير سعر Team Canguro خلال اليوم هو +1.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M

أداء سعر Team Canguro (CANGURO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Team Canguro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Team Canguro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Team Canguro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Team Canguro مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Team Canguro (CANGURO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Team Canguro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +8.90% تغير السعر (1يوم) +1.23% تغير السعر (7 أيام) +26.84%

معلومات سوق Team Canguro (CANGURO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: