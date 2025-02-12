سعر Tea Meme Coin (TEA)
سعر Tea Meme Coin (TEA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TEA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tea Meme Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.11
- تغيير سعر Tea Meme Coin خلال اليوم هو -1.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tea Meme Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tea Meme Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tea Meme Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tea Meme Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.99%
|30 يوم
|$ 0
|-32.98%
|60 يوم
|$ 0
|-57.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tea Meme Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.94%
-1.99%
-16.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TEA is a premier community-driven memecoin on the Solana blockchain, aimed at uniting tea enthusiasts and the broader crypto community. The project goes beyond being a mere token; it represents a movement dedicated to supporting global sustainability and educational initiatives through innovative decentralized finance (DeFi) mechanisms.
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