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سعر Tea Meme Coin (TEA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TEA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tea Meme Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.11 - تغيير سعر Tea Meme Coin خلال اليوم هو -1.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tea Meme Coin (TEA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tea Meme Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tea Meme Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tea Meme Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tea Meme Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.99% 30 يوم $ 0 -32.98% 60 يوم $ 0 -57.55% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tea Meme Coin (TEA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tea Meme Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.94% تغير السعر (1يوم) -1.99% تغير السعر (7 أيام) -16.03%

معلومات سوق Tea Meme Coin (TEA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: