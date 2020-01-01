توكنوميكس TCY (TCY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TCY (TCY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TCY (TCY) ThorChain is a decentralized liquidity network with an interoperable blockchain that allows cross-chain token swaps in a non-custodial manner. It does not peg or wrap assets, but simply allows users to swap tokens across various Layer 1 blockchains. So, traders on ThorChain can seamlessly move from Bitcoin to Ethereum, to Polkadot and etc. without having to register for an exchange or go through KYC, like on CEXs. Hence, users are minimally exposed to custody and counterparty risks TCY is a token to compensate users for the closure of the Lending and Savers programs. Affected users can claim TCY equal to their debt at the time of the halt. TCY stakers receive 10% of THORChain's total income. الموقع الرسمي: https://thorchain.org اشتر TCY الآن!

توكنوميكس TCY (TCY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TCY (TCY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 37.06M $ 37.06M $ 37.06M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.342106 $ 0.342106 $ 0.342106 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.171268 $ 0.171268 $ 0.171268 السعر الحالي: $ 0.177087 $ 0.177087 $ 0.177087 معرفة المزيد عن سعر TCY (TCY)

توكنوميكس TCY (TCY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TCY (TCY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TCY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TCY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TCY، استكشف السعر المباشر لتوكن TCY!

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