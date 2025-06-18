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سعر TCG Verse (TCGC) المباشر لليوم هو USD 0.0171763 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TCGC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TCG Verse الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر TCG Verse خلال اليوم هو -2.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TCG Verse (TCGC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TCG Verse مقابل USD هو $ -0.00050335539889452 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TCG Verse مقابل USD هو $ -0.0040151026 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TCG Verse مقابل USD هو $ -0.0044658070 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TCG Verse مقابل USD هو $ -0.011252900991310542 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00050335539889452 -2.84% 30 يوم $ -0.0040151026 -23.37% 60 يوم $ -0.0044658070 -25.99% 90 يوم $ -0.011252900991310542 -39.58%

تحليل سعر TCG Verse (TCGC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TCG Verse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01701694$ 0.01701694 $ 0.01701694 24 ساعة مرتفع $ 0.01788707$ 0.01788707 $ 0.01788707 عالية طوال الوقت $ 0.088428$ 0.088428 $ 0.088428 تغير السعر (1 ساعة) -0.65% تغير السعر (1يوم) -2.84% تغير السعر (7 أيام) -11.08%

معلومات سوق TCG Verse (TCGC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: