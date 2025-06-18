سعر TCG Verse (TCGC)
سعر TCG Verse (TCGC) المباشر لليوم هو USD 0.0171763. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TCGC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TCG Verse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TCG Verse خلال اليوم هو -2.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TCG Verse مقابل USD هو $ -0.00050335539889452 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TCG Verse مقابل USD هو $ -0.0040151026 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TCG Verse مقابل USD هو $ -0.0044658070 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TCG Verse مقابل USD هو $ -0.011252900991310542 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00050335539889452
|-2.84%
|30 يوم
|$ -0.0040151026
|-23.37%
|60 يوم
|$ -0.0044658070
|-25.99%
|90 يوم
|$ -0.011252900991310542
|-39.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TCG Verse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.65%
-2.84%
-11.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TCGCoin is a token issued by BOBG ltd. A basic token that can be used with services on CryptoSpells and TCGVerse.
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يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس TCG Verse (TCGC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TCGC والتوكن الشاملة الآن!
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₫451.9943345
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A$0.026451502
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￡0.012710462
|1 TCGC إلى EUR
€0.014771618
|1 TCGC إلى USD
$0.0171763
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RM0.072827512
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₺0.678807376
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¥2.49399876
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₽1.348167787
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₹1.48403232
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Rp281.578643472
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₩23.593709206
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₱0.976300892
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￡E.0.860876156
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R$0.094297887
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C$0.023359768
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৳2.099630912
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₴0.713331739
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Bs1.7519826
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Rs4.865702264
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₸8.908831521
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Fr0.013912803
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