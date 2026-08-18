سعر TBLL xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع TBLL xStock (TBLLX) اليوم هو $ 105.63، مع تغير بنسبة 0.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TBLLX الحالي إلى USD هو $ 105.63 لكل TBLLX.

يحتل TBLL xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 375,306، مع عرض متداول قدره 3.55K TBLLX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TBLLX بين $ 105.62 (أدنى) و$ 106.52 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 107.23، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 103.99.

على المدى القصير، تحرك TBLLX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.08K.

معلومات سوق TBLL xStock (TBLLX)

القيمة السوقية $ 375.31K$ 375.31K $ 375.31K الحجم (24 ساعة) $ 2.08K$ 2.08K $ 2.08K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 604.61M$ 604.61M $ 604.61M إمداد دورة التداول 3.55K 3.55K 3.55K إجمالي العرض 5,724,132.232720938 5,724,132.232720938 5,724,132.232720938

القيمة السوقية الحالية لـ TBLL xStock هي $ 375.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.08K. العرض المتداول لـ TBLLX يبلغ 3.55K، مع إجمالي عرض 5724132.232720938. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 604.61M.