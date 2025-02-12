سعر TBCC (TBCC)
سعر TBCC (TBCC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TBCC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TBCC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.08K
- تغيير سعر TBCC خلال اليوم هو +4.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TBCC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TBCC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TBCC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TBCC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.08%
|30 يوم
|$ 0
|-22.15%
|60 يوم
|$ 0
|-49.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TBCC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
+4.08%
+1.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TBCC – is an eco-system that consists of TBCC token and TBCC Exchange – the best cryptocurrency exchange with the biggest liquidity pool. TBCC token is a utility token that was issued by TBCC development team. It works under the standards of BEP20 blockchain Binance Smart Chain. You can use it for trading and investing in it. TBCC token was made with the purpose of facilitating the adoption, use, and distribution of stablecoins, Open Finance, cryptocurrencies, and DeFi solutions. The transactions of TBCC tokens are fast, cheap, secure and are supported by a huge and professional development team. The market price of the TBCC token is based on the demand, that is why it can't be stable or backed by anything. TBCC token is represented on different exchanges both centralized and decentralized.
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