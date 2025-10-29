معلومات سعر TAXY NETWORK (TAXY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00002173$ 0.00002173 $ 0.00002173 أدنى سعر $ 0.00001396$ 0.00001396 $ 0.00001396 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -8.57% تغير السعر (7 أيام) -8.57%

سعر TAXY NETWORK (TAXY) في الوقت الحقيقي هو $0.00001636. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TAXY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTAXY على الإطلاق هو $ 0.00002173، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001396.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TAXY -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -8.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TAXY NETWORK (TAXY)

القيمة السوقية $ 16.36K$ 16.36K $ 16.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.36K$ 16.36K $ 16.36K إمداد دورة التداول 999.79M 999.79M 999.79M إجمالي العرض 999,790,236.7610782 999,790,236.7610782 999,790,236.7610782

القيمة السوقية الحالية لـ TAXY NETWORK هي $ 16.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TAXY يبلغ 999.79M، مع إجمالي عرض 999790236.7610782. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.36K.