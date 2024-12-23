سعر TaxSolutions AI (TSAI)
سعر TaxSolutions AI (TSAI) المباشر لليوم هو USD 0.292206. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 292.34K. يتم تحديث سعر TSAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TaxSolutions AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.24K
- تغيير سعر TaxSolutions AI خلال اليوم هو -7.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر TaxSolutions AI مقابل USD هو $ -0.0227085993027109 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TaxSolutions AI مقابل USD هو $ +0.1549062901 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TaxSolutions AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TaxSolutions AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0227085993027109
|-7.21%
|30 يوم
|$ +0.1549062901
|+53.01%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TaxSolutions AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.52%
-7.21%
+27.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TaxSolutions.AI is an AI-powered platform designed to simplify DeFi tax reporting. It automates tax calculations by analyzing multi-chain assets and transactions, providing users with instant, accurate tax reports. The platform supports seamless wallet integration, real-time insights, and advanced features like AI-driven tax minimization for premium users. Users can access additional features by upgrading to premium tiers through $TSAI tokens, enabling enhanced reporting, priority support, and exclusive benefits. The project aims to make DeFi tax compliance effortless and accessible for individuals and accountants alike.
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