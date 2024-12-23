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سعر TaxSolutions AI (TSAI) المباشر لليوم هو USD 0.292206 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 292.34K . يتم تحديث سعر TSAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TaxSolutions AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.24K - تغيير سعر TaxSolutions AI خلال اليوم هو -7.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر TaxSolutions AI (TSAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TaxSolutions AI مقابل USD هو $ -0.0227085993027109 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TaxSolutions AI مقابل USD هو $ +0.1549062901 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TaxSolutions AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TaxSolutions AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0227085993027109 -7.21% 30 يوم $ +0.1549062901 +53.01% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TaxSolutions AI (TSAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TaxSolutions AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.27993$ 0.27993 $ 0.27993 24 ساعة مرتفع $ 0.320648$ 0.320648 $ 0.320648 عالية طوال الوقت $ 0.517058$ 0.517058 $ 0.517058 تغير السعر (1 ساعة) +1.52% تغير السعر (1يوم) -7.21% تغير السعر (7 أيام) +27.22%

معلومات سوق TaxSolutions AI (TSAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: