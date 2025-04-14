سعر Taxpad (TAX)
سعر Taxpad (TAX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.86K. يتم تحديث سعر TAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Taxpad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Taxpad خلال اليوم هو -2.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.98M
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خلال اليوم، كان سعر Taxpad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Taxpad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Taxpad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Taxpad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.11%
|30 يوم
|$ 0
|-88.97%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Taxpad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
-2.11%
-0.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launch Tax Tokens on Solana with Automatic Rewards for your Holders. TaxPad is the most advanced platform for launching tax-based tokens on Solana, offering automated rewards, dynamic tax structures, and customizable incentives for holders, buyers, and stakers. Whether you want to create a reflection token, distribute rewards in SOL or USDC, incentivize top buyers, or implement unique staking mechanisms, TaxPad gives you complete flexibility to design the perfect tokenomics.
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