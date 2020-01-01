توكنوميكس Taxa Network (TXT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Taxa Network (TXT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Taxa Network (TXT) Taxa Network is a TEE-enabled blockchain agnostic infrastructure which enables high performance, privacy preserving, interactive smart contracts, namely Taxa Trusted Services. Taxa serves as a middleware component in the layered blockchain design where applications’ business logic and private data are processed with performance, integrity, and confidentiality, and empowers various use cases in performance/privacy-centric scenarios, such as DeFi, NFT, GameFi, data analytics, fintech, advertising, AI, identity etc. الموقع الرسمي: https://taxa.network/ اشتر TXT الآن!

توكنوميكس Taxa Network (TXT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Taxa Network (TXT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.22M $ 6.22M $ 6.22M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02675211 $ 0.02675211 $ 0.02675211 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00062199 $ 0.00062199 $ 0.00062199 معرفة المزيد عن سعر Taxa Network (TXT)

توكنوميكس Taxa Network (TXT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Taxa Network (TXT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TXT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TXT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TXT، استكشف السعر المباشر لتوكن TXT!

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